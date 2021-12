Viver a Vida: Marcos persegue Dora no aniversário de Rafaela

Separado de Helena (Taís Araújo) e sem ter mais o que esconder, Marcos (José Mayer) resolve perseguir Dora (Giovanna Antonelli). O novo encontro, desta vez planejado pelo empresário, será no aniversário de Rafaela (Klara Castanho), em Búzios. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Marcos fica sabendo da festa pela caseira, Matilde (Cyria Coentro), e resolve aparecer de surpresa.

Dora será a primeira a avistar o empresário, que levará uma caixa de bombons de presente para a menina. Sem imaginar as intenções de Marcos, o argentino será gentil e pegará uma bebida para o convidado, enquanto Dora tentará lhe convencer a ir embora.





