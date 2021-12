Viver a Vida: Marcos chama Helena e Bruno de safados

Vai ao ar nos próximos capítulos de 'Viver a Vida', da Rede Globo, o esperado encontro entre Bruno (Thiago), Helena (Taís Araújo) e Marcos (José Mayer). Ao saber que o fotógrafo e sua ex-mulher estão juntos, o empresário ficará revoltado. Chamará ambos de “safados” e vai direcionar sua raiva contra a modelo. "E agora, Helena, qual vai ser a próxima revelação? Que está grávida? Não pôde me dar um filho, mas vai me dar um neto?”.

A briga terá início quando o casal chega de surpresa ao escritório de Marcos. Ainda confuso por ter acabado de saber que Bruno é seu filho, o empresário não entende o motivo de ambos chegarem juntos ao local.

Quando o rapaz conta sobre o romance, Marcos se enfurece e acusa os dois de terem um caso desde que se conheceram na Jordânia. Ainda mais agressivo, ele diz que Bruno é uma farsa e teria armado com a própria mãe para dizer que é seu filho.

Bruno perde o controle ao ouvir as acusações e segura o pai pelo colarinho da camisa. Helena tenta impedir o confronto e pula entre os dois, que declaram entre si a mais nova guerra no roteiro do folhetim global.

