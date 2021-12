Viver a Vida: Malu fica chocada ao saber de Betina e Carlos

Malu Trindade (Camila Morgado) vai ficar chocada ao saber que Betina (Letícia Spiller) e Carlos (Carlos Casagrande) quase tiveram um caso, na novela “Viver a Vida”, do autor Manoel Carlos. O galã vai revelar para a jornalista que conheceu a prima dela na academia no capítulo exibido neste sábado, 1º, na Rede Globo.



Nesta semana, a esposa de Gustavo (Marcello Airoldi) vai se mostrar incomodada ao ver que o novo casal chegou junto à academia onde ela malha todas as manhãs. Malu não desconfiará de nada, apesar de já ter estranhado o comportamento da prima quando comenta sobre o seu envolvimento com Carlos.

