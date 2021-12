Viver a Vida: Luiz Mott vai falar sobre preconceito na novela

O ex-presidente do Grupo Gay da Bahia e antropólogo Luiz Mott vai falar sobre o preconceito sofrido por ser homossexual na novela 'Viver a Vida', exibida no horário nobre da Rede Globo. O folhetim do autor Manoel Carlos mostra, no final dos capítulos de todas as noites, uma história de superação de pessoas comuns.

