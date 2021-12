`Viver a Vida´: Luciana fotografa em clima romântico

Em 'viver a Vida', a modelo Luciana (Alinne Moraes) fará seu primeiro ensaio fotográfico depois do acidente que a deixou tetraplégica. Incentivada pela mãe Tereza (Lília Cabral) e Miguel (Mateus Solano), ela aceita pousar para Ingrid (Natália do Vale).



Ao ser comunicada pelo filho, Ingrid, inicialmente, se recusa a fazer o ensaio e explica que nunca fotografou alguém com deficiência. O médico não aceita as desculpas da mãe e afirma que se ela quiser desmarcar, que o faça diretamente com a amiga.



Luciana chega ao estúdio tímida e insegura. Ingrid também não está confortável, mas tenta disfarçar seu mal-estar. Tereza explica que a filha quer apenas ver como está a sua desenvoltura com as câmeras e que, por isso, o ensaio não precisa ter nenhuma conotação sensual.

Luciana então fotografa em um clima romântico, com muitas flores. Aos poucos, todos relaxam e as fotos ficam lindas.



Quem não gosta da história é Jorge (Mateus Solano), que chega em casa e percebe que Miguel acompanhou o ensaio e que, de novo, foi o último a saber das novidades de Luciana.





