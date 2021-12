Viver a Vida: Luciana fica perplexa ao saber que é irmã de Bruno

No capítulo de "Viver a Vida" desta terça-feira, 27, Bruno (Thiago Lacerda) contará para Luciana (Alinne Moraes), Mia (Paloma Bernardi) e Isabel (Adriana Birolli) que é irmão delas. A revelação deixará Luciana perplexa, já que ela e o fotógrafo se beijaram depois de se conhecerem, em Petra, na Jordânia.

“Temos o mesmo pai. Também sou filho do Marcos”, dirá Bruno, antes de pedir um abraço às três irmãs. Enquanto a ex-modelo e Mia ficarão surpresas, Isabel se mostrará feliz com a notícia e, como de costume, não perderá a oportunidade de destilar o seu veneno contra Luciana, perguntando se o fotógrafo e a cadeirante tiveram algum tipo de envolvimento sexual em Petra.

Bruno dirá que não, mas será desmentido pela irmã, que contará toda a verdade. “Foi um grande beijo. Por que temos que negar? Éramos dois estranhos”. Luciana relembrará ainda que a história deles não foi adiante porque o fotógrafo demonstrou interesse em Helena (Taís Araújo) e, por conta disso, preferiu que fossem apenas amigos.

E as surpresas no capítulo desta terça não param por aí. Depois de revelar o parentesco com as três filhas de Tereza (Lília Cabral), o personagem de Thiago Lacerda pedirá que Helena entre na sala e contará que os dois pretendem se casar. A segunda notícia não vai soar nada bem, e o clima de descontração vai dar lugar a desconfianças.

Decepcionada, Luciana se mostrará contrária à decisão do casal e vai perguntar se a modelo traiu o seu pai. Helena responderá que nunca se envolveu com o atual namorado enquanto estava casada, o que não é verdade, já que se beijaram em uma festa na qual seu marido não estava presente.

Isabel questionará se Marcos (José Mayer) já sabe do romance deles. Bruno dirá que pretende conversar com ele em breve.

