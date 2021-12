Viver a Vida: Luciana fica arrasada ao saber que terá gestação de risco

Luciana (Alinne Moraes) ficará triste ao saber que poderá engravidar mas terá uma gestação de risco na novela Viver a Vida, de Manoel Carlos. Animada com o pedido de casamento do médico Miguel (Mateus Solano), a ex-modelo vai ao ginecologista para saber se existem possibilidades de ser mãe, já que sofreu um acidente que a deixou paraplégica.

No capítulo que vai ao ar na próxima segunda-feira, 19, Luciana marcará uma consulta com Ricardo (Max Fercondinni) e dirá à mãe (Lília Cabral) que prefere ir sozinha. Tereza ficará surpresa com a decisão da filha. “Já sou 'grandinha' e posso muito bem ir sozinha”, enfatiza.

Na sala do hospital, a ex-modelo contará o motivo que a levou ao consultório. O médico responderá que a moça tem condições de engravidar porque o seu aparelho reprodutor não foi comprometido no acidente, mas vai explicar que ela correrá riscos durante a gestação.

Luciana ficará triste com a notícia e, durante a consulta, desabafa ao médico que até já pensou em se matar após a tragédia que a colocou em cima da cadeira de rodas. O acidente aconteceu em Petra, na Jordânia, para onde viajou com Helena (Taís Araújo) para um desfile de moda.

