Viver a Vida: Luciana experimenta vestido de noiva

Com a proximidade do casamento com Miguel (Mateus Solano), em 'Viver a Vida', Luciana (Alinne Moraes) está ansiosa com os preparativos e principalmente com o seu vestido de noiva. Ela quer estar linda para o seu noivo e conta com sua mãe, Tereza (Lilia Cabral), para que tudo aconteça com perfeição. A mãe coruja mandou buscar os melhores tecidos para que a costureira da família prepare um modelo digno da beleza e felicidade de sua filha.





