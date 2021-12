Viver a Vida: Luciana enfrenta dificuldade ao andar de ônibus

Em 'Viver a Vida', Luciana (Alinne Moraes) resolve andar de ônibus e convence a irmã Mia (Paloma Bernardi) a ir com ela. A ex-modelo quer ter a mesma experiência de pessoas que, como ela, utilizam a cadeira de rodas e precisam do transporte público para circular pela cidade. Tereza (Lilia Cabral) descobre a iniciativa de Luciana e fica desesperada, mas depois entende que é uma necessidade da filha e permite o passeio.







Luciana e Mia vão até o Gengibre encontrar as amigas. Mas elas não imaginavam todas as dificuldades que encontrariam pela frente: falta de rampas para atravessar a rua, mesas de bares espalhadas nas calçadas, carros mal estacionados, poucos ônibus adaptados, entre outros obstáculos.









