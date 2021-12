Viver a Vida: Luciana e Miguel quase se beijam

Os telespectadores na torcida pelo final feliz de Luciana (Alinne Moraes) e o médico Miguel (Mateus Solano) vão poder ter uma prévia no capítulo deste sábado, 6, do romance que estar por vir na provável futura relação entre a ex-modelo e o seu ex-cunhado, na novela Viver a Vida, do autor Manoel Carlos.





Amanhã, os dois ficarão ainda mais próximos após encontrarem Jorge (Meteus Solano) e Myrna em um restaurante. Em um clima de romance e descontração, na porta da casa de Luciana, os dois vão começar a relembrar o primeiro beijo que deram, quando ela ainda namorava o arquiteto.

Miguel revela, então, como se sentiu depois do que aconteceu. “Você assaltou meu coração com esse papo de beijo inocente. Desde aquele dia nunca mais tive paz”. Na despedia, Luciana pede ao médico para encontrá-la em seus sonhos, e dá três beijos no ex-cunhando, deixando marcas de batom vermelho no seu rosto.

História – No início da trama de Manoel Carlos, Luciana namorava o arquiteto Jorge, irmão gêmeo de Miguel. A relação com o médico sempre incomodou o antigo namorado, e os dois já haviam brigado várias vezes por causa dela.

Após o acidente que a deixou tetraplégica, na Jordânia, Luciana passou a receber cuidados médicos de Miguel e, com isso, ficou mais próxima de Miguel. Depois de algum tempo, a jovem resolveu pôr um fim na sua relação com Jorge, por acreditar que ele não estava sabendo lidar com a sua nova realidade numa cadeira de rodas.

