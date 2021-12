Viver a Vida: Jorge oficializa seu romance ao dar anel a Ariane

Depois do casamento de Miguel (Mateus Solano) com sua ex-namorada Luciana (Alinne Moraes), Jorge, irmão gêmeo do médico, deixará para trás a mágoa que sente do casal e estreitará mais a relação com a médica Ariane (Cristine Fernandes) na novela “Viver a Vida”, do autor Manoel Carlos.



Para marcar a nova fase de sua vida, o arquiteto vai dar um anel para a namorada em um jantar romântico no capítulo desta sexta-feira, 7. Surpresa, ela reclamará do presente, que parece ter sido caro. “Não estou lhe pedindo que assuma qualquer compromisso. É um presente de aniversário. Um presente que não precisa de data marcada, que o motivo é para lembrar daquela pessoa com carinho e amor”, dirá Jorge.

Com ar de apaixonada, Ariane fará questão de mostrar o quanto está empenhada em levar a relação deles adiante: “Vamos ser felizes”.

Encontro – Depois do namoro com Luciana e do rápido envolvimento com a garota de programa Myrna (Aline Fanju), Jorge encontrou Ariane com o filho em um concerto de música clássica. Na ocasião, trocaram telefones e começaram a se encontrar com frequência, passando a namorar alguns meses depois.

