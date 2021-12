Viver a Vida: Jorge e Ariane tem tudo para ser um novo casal

Depois do término com Luciana (Alinne Moraes), Jorge (Mateus Solano) ensaiou um romance com Myrna (Aline Fanju) e ficou no zero a zero com Paixão (Priscilla Sol). No entanto, parece que o arquiteto já tem um par para garantir o final feliz na novela "Viver a Vida", da Rede Globo: a médica Ariane (Christine Fernandes).

Em entrevista ao jornal “O Dia”, o autor da trama das 21h, Manoel Carlos, falou sobre a possibilidade de um envolvimento entre os dois. Ele contou que o arquiteto e a oncologista vão se encontrar em um recital de piano e, a partir daí, podem começar a se envolver. “Mas, por enquanto, isso é só uma hipótese”, disse.

Atualmente, o arquiteto tem saído com a garota de programa Myrna. Apesar de uma certa empolgação com a relação, ele não consegue superar o término com Luciana, ainda mais depois de seu irmão revelar que estão namorando. No capítulo deste sábado, Paixão convidará Jorge para sair e os dois vão a uma pizzaria. O arquiteto verá Myrna com um cliente no restaurante, o que deve estremecer o caso entre eles.

Já Ariane, mãe solteira de um adolescente, virou uma espécie de conselheira amorosa na novela, já que Manoel Carlos parece ter desistido de levar à frente o prometido relacionamento que ela iria manter com o marido de uma paciente, que tem câncer e faz quimioterapia. Muita gente criticou a história por considerar antiético o envolvimento de uma médica com o marido de uma paciente em estado terminal.

