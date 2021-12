Viver a Vida: Isabel confessa que tem inveja de Luciana

Depois de brigar com Ellen (Daniele Suzuki) na novela “Viver a Vida”, Isabel (Adriana Birolli) vai revelar para Luciana (Alinne Moraes) que sempre sentiu inveja dela. A cena vai ao ar no capítulo desta terça-feira, 4, dias antes do casamento da ex-modelo com o médico Miguel (Mateus Solano).

“Sua franqueza sempre pode ajudar”, admite a cadeirante. “Ainda bem. Todo mundo acha que eu sou um desastre”, responderá, cabisbaixa.



Isabel dirá que considera a preocupação da irmã uma bobagem e pede tranquilidade no dia do casamento dela. A partir daí, a personagem de Adriana Birolli vai confessar o quanto sentiu ciúme de Luciana. Segundo ela, a beleza da ex-modelo e a aproximação dela com os pais a deixava incomodada na infância e na vida adulta.



“Sempre te achei bonita, com a cara que eu queria ter. E desde pequena, as visitas chegavam lá em casa, olhavam para você e diziam: 'Deus do céu, essa menina está cada vez mais linda!'. E aí olhavam para mim e falavam: 'E você, como é que vai? Aprontando sempre?'.”



Luciana vai relevar as mágoas do passado e todas as ironias de Isabel. Emocionadas, as duas vão se abraçar. “A gente briga, sempre brigamos, mas eu amo muito você”, afirmará Luciana.

