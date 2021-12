Viver a Vida: Ingrid tenta sabotar casamento de Luciana e Miguel

Não é segredo que Ingrid (Natália do Vale) é contra o relacionamento de Miguel (Mateus Solano) e Luciana (Alinne Moraes), em 'Viver a Vida'. O que muitos não sabem é o que ela é capaz de fazer para atrapalhar essa união. De acordo com a revista 'Minha Novela', inconformada com a situação, a fotógrafa finge estar doente e pede para o filho mudar a data do casamento. Mas Miguel, que é médico, percebe a armação da mãe e não dá ouvidos.









