Viver a Vida: Ingrid se desentende com Ariane por causa de Jorge

Ingrid não dá folga para as noras na novela “Viver a Vida”, exibida às 20h na Rede Globo. Agora, o alvo dela é Ariane (Christine Fernandes), a nova namorada de Jorge (Mateus Solano). As duas vão se encontrar em um bar nos capítulos desta sexta-feira, 23, e sábado, 24, e a fotógrafa mostrará sua insatisfação com a escolha do filho.



No encontro, Ingrid revela decepção porque o arquiteto está se relacionando com uma mãe solteira. O tom da conversa não será dos melhores e a fotógrafa afirma que a médica estava solteira desde o falecimento do marido porque os homens querem distância de mulheres com filho.





“Você tem um passivo que ele vai acabar assumindo. Um filho de 9 anos. Quer dizer, meu filho não vai começar vida nova, vai dar continuidade à sua. Você está querendo arrumar um pai para o menino! Seu interesse por Jorge cheira a oportunismo. Você está sozinha porque homem nenhum com a cabeça no lugar quer uma mulher com filho adolescente”.



Diferente das outras noras de Ingrid, que sempre mantiveram calma diante da interferência dela, Ariane vai se exaltar e mostrará à sogra que, com ela, será diferente. “É melhor que pare por aqui, caso contrário, vou me esquecer de quem você é e soltar os meus cachorros em cima de você! Fui clara?”.



Jorge ficará irritado ao saber da conversa entre as duas e vai brigar com a mãe. Recentemente, o gêmeo Miguel também teve um desentendimento com a fotógrafa porque ela não aprovou o casamento dele com Luciana (Alinne Moraes). O motivo para o descontentamento é o estado físico da ex-modelo, que está paraplégica por conta de um acidente ocorrido em Petra, na Jordânia.



Myrna (Aline Fanju), uma garota de programa que começou a sair com Jorge após o término do namoro dele, e Renata (Bárbara Paz), ex de Miguel, também foram vítimas das interferências de Ingrid ao longo da trama.

adblock ativo