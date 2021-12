"Viver a Vida": Ingrid e Jorge comparecem ao casamento de Miguel e Luciana

O casamento de Luciana (Alinne Moraes) e Miguel (Mateus Solano) na novela Viver A Vida, exibida pela Rede Globo, promete ser de muita emoção com convidados inesperados. As grandes surpresas da noite serão a presença da mãe do noivo, Ingrid (Natália do Vale) e de Jorge (Mateus Solano).



Nas cenas previstas para irem ao ar na próxima sexta-feira, 7, Ingrid dirá ao filho até o último minuto que não vai ao casamento, mas mudará de ideia. Enquanto pede ajuda do pai com o nó da gravata, o noivo pergunta se a mãe não vai ao salão se arrumar para a festa. "Já disse e venho repetindo há dias. Não vou a esse casamento" responderá ela irredutível.



Miguel ainda tenta argumentar alegando que, até aquele momento, levou tudo na brincadeira, mas que desta vez a mãe está indo longe demais. A fotógrafa continuará firme, por isso, ele desiste e sobe para o quarto triste, onde termina de se arrumar.



Neste momento, seu pai, Leandro (Nelson Baskerville), vai até o escritório de Jorge tentar convencer o filho a ir ao casamento do irmão. "Eu posso te garantir que não vou fazer a menor falta", responderá o arquiteto. Leandro ainda tenta fazer Ingrid desistir da ideia de não comparecer ao casamento do próprio filho, mas não tem sucesso e vai sozinho com Miguel para a Casa Amarela.



De repente, Jorge aparece em casa decidido a ir à festa. Ao perceber a mudança de opinião do filho, Ingrid começa a chorar e diz que não entende por que ninguém liga para ela. Jorge comunica que resolveu ir ao casamento. "De que adianta essa resistência toda, mãe? É só um capricho".



Ao chegar ao casamento, Jorge deixará o irmão Miguel muito emocionado. Algum tempo depois, Luciana entra de cadeira de rodas, empurrada pelo pai, Marcos (José Mayer), ao som da marcha nupcial. Quando o padre estiver começando, será a vez de Ingrid aparecer, para alegria e surpresa de Miguel. O noivo pede um instante a Luciana e busca a mãe, conduzindo-a até o altar. " Você está lindo, meu filho", diz Ingrid.



* As informações são da coluna da jornalista Patrícia Kogut

