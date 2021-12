Viver a Vida: Ingrid diz que tem pena dos filhos

A personagem Ingrid (Natália do Vale) vai aprontar mais uma das suas no capítulo deste sábado, 24, da novela "Viver a Vida", exibida pela Rede Globo. Ela terá uma nova discussão com os filhos e dirá que sente pena deles.



A briga começa depois de Ingrid ser alertada pelo marido Leandro (Nelson Baskerville) sobre seu comportamento - pela primeira vez, ele diz que a mulher acabará afastando todas as pessoas que gostam dela, por conta de suas atitudes.



