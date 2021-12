Viver a Vida: Helena vai dar um basta na relação com Marcos

A modelo Helena (Thaís Araújo) vai, nos próximos capítulos da novela “Viver a Vida”, dizer a amiga Ellen (Danielle Suzuki) que vai terminar seu casamento com o empresário Marcos (José Mayer). As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

A revelação de Helena sobre o seu casamento, abalado desde o acidente com Luciana (Alinne Moraes), surge quando Ellen começa a questionar o seu sentimento pelo médico Ricardo (Max Fercondinni), atual namorado de Isabel (Adriana Birolli).

Ellen pedirá conselhos à amiga, que explica não poder ajudá-la porque também está incerta sobre o seu casamento. Ambas falam sobre os próprios problemas amorosos até Helena revelar que será melhor dar um basta na relação.

“Também vivo em cima do muro. Sem saber se desço ou pulo para o outro lado. Preciso me decidir. Tenho medo de romper a relação e depois achar que não dei todas as chances para ela vingar. Mas minha relação com o Marcos não tem mais como continuar... Eu me esforço mas sei que não dá mais, que é melhor acabar logo antes que as mágoas aumentem”, dirá a modelo.

Helena vai dizer ainda que pretende se divorciar para tentar ter uma vida mais feliz: “Vou me separar e correr atrás da minha felicidade. Outra vez, mais uma vez... e espero encontrá-la”.

