Viver a Vida: Helena fica confusa ao saber que Marcos é pai de Bruno

Helena (Taís Araújo) pedirá um tempo no relacionamento com Bruno (Thiago Lacerda) na novela “Viver a Vida”, do autor Manoel Carlos. A decisão será tomada depois de a ex-modelo descobrir que o seu atual namorado é filho do seu ex-marido Marcos (José Mayer), de quem se separou recentemente.

Mesmo apaixonada por Bruno, Helena vai argumentar que está em dúvida do que deve fazer e contará que está preocupada com o fato de iniciar um relacionamento com o filho pouco tempo depois de acabar o casamento com o pai. Bruno ficará triste com a decisão fará de tudo para ter sua namorada de volta.

Começo – Helena e Bruno se conheceram na Jordânia, quando a modelo viajou para participar de um desfile. Casada com Marcos na época, a jovem resistiu às investidas do fotógrafo e ele acabou tendo um rápido envolvimento com Luciana (Alinne Moraes). No Brasil, os dois se reencontraram e ele continuou investindo na modelo.

adblock ativo