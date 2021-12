Viver a Vida: encontro de Marcos e Bruno termina em discussão

Marcos (José Mayer) e Bruno (Thiago Lacerda) finalmente vão ter um encontro na novela “Viver a Vida”, escrita pelo autor Manoel Carlos. O fotógrafo vai até o escritório do pai no capítulo desta quarta-feira, 31, para contar ao empresário que é seu filho. O clima entre os dois não será dos mais amistosos.

Bruno diz que ela é a sua mãe e o empresário ficará surpreso: "Então, você está querendo dizer...". Antes mesmo de ele completar a frase o rapaz fala a verdade: "Que sou seu filho, mas não gostaria de ser!".

O fotógrafo mostra-se irritado porque o empresário nunca o procurou. Marcos pede que eles se tratem com educação e explica que, quando jovem, era destemido, mas que mudou com a idade. Ele vai afirmar ainda que Sílvia é também culpada pelo que aconteceu."Ela se sentiu ofendida, humilhada. Foi orgulhosa e tola!".

Bruno fica irritado com as palavras do pai e vai chegar a sacudi-lo: "Você não tem direito de falar assim da minha mãe! Mas não posso agredi-lo porque, mesmo sendo uma pessoa que não respeito, é o meu pai", grita.

Marcos não vai gostar da reação do filho e será duro: "Talvez fosse melhor para todos que não nos conhecêssemos. Posso fazer algo por você e sua mãe?", questiona.

O fotógrafo dirá que não está em busca de ajuda e que, apesar de preferir não manter contato com o pai, não se arrepende de tê-lo procurado. Em casa, Bruno contará para Sílvia sobre o encontro. A ex-modelo fica decepcionada ao saber que o primeiro contato dos dois terminou em discussão.

“O que você queria? Que a gente caísse um nos braços do outro?”. A mãe finaliza: “Não, mas que pelo menos dessem um aperto de mão”.

