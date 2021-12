Viver a Vida: Ellen e Isabel trocam bofetadas na festa de Luciana

No capítulo de Viver a Vida desta segunda-feira, 3, as rivais Ellen (Daniele Suzuki) e Isabel (Adriana Birolli) partirão para agressão física com direito a bofetadas, arranhões e puxões de cabelo. As duas entram em confronto na festa de despedida de solteira de Luciana (Alinne Moraes).

A ex-modelo reúne amigos na casa amarela e tem como convidados especiais Ellen e Ricardo, que são cogitados para subirem ao altar como padrinhos do seu casamento com o médico Miguel (Mateus Solano). Além disso, os dois tentam retomar o namoro e chegam ao local juntos, em clima de reconciliação.

Quem não gosta nada disso é Isabel. Depois de ter namorado com Ricardo e sempre ironizar Ellen, ela decide provocar a rival seguindo-a até o banheiro. As duas começam a discutir, trocam ofensas e Ellen dá a primeira bofetada.

As duas rolam pelo chão aos berros até que Mia (Paloma Bernardi) e Ariane (Christine Fernandes) invadem o local para separar a confusão. Ellen leva a melhor no confronto e não mede forças em revidar os tapas na cara da outra.

adblock ativo