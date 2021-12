`Viver a Vida´: Dr. Moretti afasta Miguel do tratamento de Luciana

Na novela 'Viver a Vida', da Globo, o médico Miguel (Mateus Solano) fica surpreso quando Dr. Moretti (Lionel Fischer) o informa que recebeu uma queixa de que ele estaria assediando uma de suas pacientes. Miguel fica boquiaberto enquanto Moretti o comunica que a denúncia partiu de Jorge (Mateus Solano), irmão de Miguel.

Jorge entra na sala e começa a discutir com Miguel, sem possibilidade de acordo. Dr. Moretti reitera que sua confiança em Miguel é inabalável e que essa briga por causa de Luciana (Alinne Moraes) não tem cabimento, mas explica que prefere ser precavido e, para o escândalo não prejudicar a carreira promissora do assistente, decide afastá-lo do tratamento clínico de Luciana.





adblock ativo