Viver a Vida: Dora pede perdão a Helena

Dora (Giovanna Antonelli) e Helena (Taís Araújo) irão se encontrar pela primeira vez depois que a modelo descobriu sobre o caso do seu marido (José Mayer) com a ex-garçonete. As duas irão a uma igreja de Búzios, onde Dora acende velas para o filho e a modelo vai em busca de consolo por causa da morte de Benê.

Helena não vai deixar escapar a oportunidade de falar desaforos para a mulher que traiu sua confiança e vai até o altar: “Como vai?”, perguntará a ex-mulher de Marcos. Surpresa, Dora vai falar primeiro sobre a morte de Benê e dirá que pensou muito nela quando ficou sabendo do assassinato.

Ainda abalada pelo caso extra-conjugal de Marcos, Helena confirmará a história do cunhado e aproveitará o assunto para alfinetar a moça: “Tive a sorte de ter uma família muito unida. Onde não existe a palavra traição, mas outra que tem significado oposto: gratidão. Qual dessas duas você conhece bem?”.

Dora ficará envergonhada. Aproveitará o encontro para dizer o quanto é grata pela ajuda que recebeu da modelo e insistirá em dizer que não sabia que Marcos era marido dela antes de morar na casa amarela. Ela vai confessar, contudo, que acabou se rendendo às investidas do empresário mesmo depois de saber do casamento deles. “Não foi por amor, mas por uma paixão carnal, física. Me deixei arrastar, não consegui resistir".

Com ar de arrependimento, Dora revelará que sentiu nojo de si mesma por tudo que aconteceu e pedirá perdão. “E o lugar para esse pedido não podia ser mais apropriado do que dentro de uma igreja, diante de Deus”.

Helena não responderá nada, demonstrando que a mágoa é grande, e desviará a atenção para o pequeno Juan Carlos, que está em um carrinho ao lado da mãe. “Já sabe se é filho do Marcos ou não?”. Dora responderá que o teste de DNA será feito e a modelo pedirá para segurar o bebê.

Com a criança no colo e lágrimas nos olhos, vai confessar o quanto quis engravidar do ex-marido. “Quisemos tanto ter um. Seja de quem for, ele é seu, antes de qualquer homem. Pegue seu filho e que ele seja muito feliz”, dirá, antes de se despedir friamente.

