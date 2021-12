Viver a Vida: Dora encontra com Marcos para fazer o exame de DNA

No capítulo de Viver a Vida desta quinta-feira, 13, Dora (Giovanna Antonelli) levará seu filho recém-nascido ao hotel de Marcos (José Mayer), para realizar o tão esperado exame de DNA que definirá se o pai da criança é o empresário ou o argentino Garcia (Mário Jose Paz), mais conhecido como Maradona.

Ao chegar no local, Dora vai se deparar com um médico e uma enfermeira que estarão à sua espera para realizar a coleta do material para o exame. O autor da novela, Manoel Carlos, não divulgou oficialmente qual será o desfecho dessa história. No entanto, informações divulgadas no site O Fuxico adiantam que o argentino será o pai.

Tudo indica que Dora pegará o resultado do DNA e fará questão de abri-lo junto com Maradona. Ao ver o resultado, ele ficará radiante com a possibilidade de montar sua família ao lado de Dora, o filho e Rafaela (Klara Castanho).

Final – Para o último capítulo nesta sexta-feira, 14, algumas imagens foram divulgadas e mostram que uma festa de casamento em dose dupla será o momento mais glamouroso da noite. É a união entre Ellen e Ricardo e Jorge e Ariane, que acontecerá na vila onde a médica mora.

Helena e Bruno serão padrinhos do casório de Ellen e Ricardo. No final da celebração, a modelo pegará o buquê.

Helena e Bruno terminam felizes e com a promessa de se casarem em breve

Já Isabel fará questão de ir ao evento com o novo namorado. Chamará a atenção o visual do rapaz, com direito até a chapéu de caubói. A jovem o apresentará como um milionário texano e despertará a atenção de todos.

Isabel rouba a cena no casamento ao aparecer com um americano milionário

E dois novos personagens entrarão na novela no capítulo de despedida. É o casal Irineu e Sheilinha, vindo do interior para o casamento. Irineu, um homem rico, viúvo e engraçado, é o pai de Ricardo. Ele decide ir com sua nova esposa, que aparece com ar de deslumbrada e diz estar realizando um sonho ao conhecer o Rio de Janeiro.

Irineu e Sheilinha trarão ar de comédia ao final da novela Viver a Vida

