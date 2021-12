Viver a Vida: casamento de Luciana e Miguel vira alvo de críticas

A personagem Ingrid, interpretada por Natália do Vale na novela Viver a Vida, da Rede Globo, ficará chocada ao saber que seu filho irá se casar com Luciana (Alinne Moraes). No capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 7, a mãe de Miguel (Mateus Solano) voltará a mostrar seu preconceito diante do fato de ter uma nora que se locomove em cima de uma cadeira de rodas.

O relacionamento será questionado também pela irmã de Luciana, Isabel (Adriana Birolli). Ao ser informada sobre o casório, a jovem questiona sobre como será a vida conjugal entre a cadeirante e Miguel. As críticas e provocações de Isabel serão disparadas em seguida contra Mia (Paloma Bernardi), que fica chateada com o tom irônico da irmã ao falar sobre um beijo dela com o namorado.

No meio das complicações familiares do namoro entre Luciana e Miguel, Tereza (Lilia Cabral) começa a se queixar sobre dinheiro. Na família que desde o início da trama tem esbanjado riqueza, será uma surpresa vê-la reclamar que as despesas domésticas têm sido muito altas.

