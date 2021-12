Viver a Vida: Betina beija Carlos na frente de Gustavo e Malu

Terminará em confusão o encontro entre os casais Gustavo e Betina (Marcello Airoldi / Letícia Spiller) e Malu e Carlos (Camila Morgado / Carlos Casagrande), no capítulo de 'Viver a Vida' que vai ao ar na próxima terça-feira, 11.

Os quatro irão ao mesmo restaurante, sentarão em mesas diferentes e mostrarão que não estão nada à vontade com o encontro.

Apesar do desconforto, tudo vai bem durante o jantar até que Gustavo decide ir atrás de Malu quando ela se levanta para ir ao banheiro. “Sou louco por você. Não consigo me controlar”, dirá, depois de tê-la chamado de ingrata por causa do envolvimento com Carlos.

A personagem de Letícia Spiller ficará revoltada e, antes de sair do restaurante, surpreende Gustavo e Malu ao dar um beijo em Carlos na frente de todos.

