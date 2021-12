Viver a Vida: Benê leva tiro de bandidos rivais

O personagem Benê (Marcello Melo), da novela global 'Viver a Vida', começa a sentir na pele as consequências da criminalidade. No capítulo desta terça-feira, 6, o rapaz vai tomar um tiro depois de dois homens invadirem a favela.

Benê já havia alertado a companheira Sandra (Aparecida Petrowky) sobre os riscos que correm. Deu um revólver para a jovem e alertou que bandidos rivais poderiam aparecer, sendo preciso agir com violência para proteger o filho.

Pouco antes da confusão começar no morro, Sandra e Benê irão conversar sobre o perigo de viver no mundo do crime. A garota ameça se mudar para Búzios se ele não mudar de vida. E bem no momento em que ela arruma suas coisas para ir embora os dois são surpreendidos com gente gritando e correndo do lado de fora.

Benê apaga as luzes e manda Sandra se afastar da porta. Uma pedra vai atingir o barraco e, em seguida, um dos homens manda Benê sair: “Vem conversar com a gente... A gente vai te pegar, melhor sair".

O rapaz deixa uma arma com a mulher e sai. Pouco depois, tiros serão ouvidos e o matador diz: “Esse aqui perdeu. Azar, fica de exemplo”.



