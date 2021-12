Viver a Vida: Benê é assassinado na favela

Depois de voltar a morar no morro e ter conseguido um emprego na novela “Viver a Vida”, Benê (Marcello Melo) vai comemorar com Coisa Ruim e Sandrinha (Aparecida Petrowky) sua nova conquista. Os três brindam e, em seguida, Sandrinha pede para ir embora, mas Coisa Ruim insiste e o amigo acaba ficando.

Preocupada, Sandrinha volta para casa e pouco depois ouve os gritos de desespero do marido. A jovem sai do seu barraco e vê Benê levando vários tiros dos bandidos que vivem na favela. O capítulo da perseguição e morte dele vai ao ar nesta terça-feira, 11. No final do folhetim, que acontece nesta sexta-feira, 14, a irmã de Helena (Taís Araújo) voltará a viver com sua mãe, em Búzios.

O personagem de Marcello Melo havia saído da favela para passar um tempo em uma pensão com Sandrinha e o filho, depois de levar um tiro na perna de dois bandidos rivais. Ele não conseguiu ficar longe do morro e explicou para a mulher que não seria feliz morando longe da sua comunidade.

