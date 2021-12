"Viver a Vida": ator de "Ensaio sobre a Cegueira" fará novo par de Isabel

A personagem Isabel (Adriana Birolli), da novela "Viver a Vida", não terminará a novela sozinha. No último capítulo da trama, o personagem que será interpretado por Anthero Montenegro, que atuou no filme "Ensaio sobre a cegueira", de Fernando Meirelles, vai aparecer e encantar a irmã de Luciana (Alinne Moraes), segundo informações do blog da jornalista Patrícia Kogut.





O bonitão, que se chamará Phillip, será um milionário dos Estados Unidos. Ele vai acompanhar Isabel ao casamento de Jorge (Mateus Solano) e Ariane (Christine Fernandes) na Vila onde os noivos moram.



Anthero, que nasceu na Paraíba e tem 33 anos, contou como a produção da novela chegou até ele. "Eles precisavam de alguém que falasse inglês com sotaque americano e chegaram a mim". O ator estudou artes cênicas em Los Angeles e fará sua estreia em novelas.



Apesar de pouco conhecido na TV, o ator já participou de "A pedra do reino", em 2007, e também atuou em "Paixão" e "Perigo de contágio", no qual contracena com William Hurt.

