Viver a Vida: Alice e Dora trocam desaforos

A semana de Dora (Giovanna Antonelli) será movimentada na novela “Viver a Vida”, do autor Manoel Carlos. Depois do desentendimento com a prima Soraia (Nanda Costa), com quem tem tido vários problemas desde que voltou a Búzios, a ex-garçonete discute com Alice (Maria Luisa Mendonça).

