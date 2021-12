Os meninos da banda Vivendo do Ócio acabam de lançar o webclipe da música Eu Gastei. A canção está presente no álbum O Pensamento é um Ímã, lançado em fevereiro desse ano. Este o segundo single do disco – a primeira canção de trabalho foi Silas.

De acordo com o site da banda, Eu Gastei é considerada uma das melhores músicas do álbum e precisava de linguagem audiovisual que fizesse jus a essa característica. Seu webclipe foi gravado em uma madrugada em São Paulo.

A direção, filmagem e edição ficou por conta de Luca Bori, baixista da banda.



Assista agora o webclipe da música Eu Gastei

Da Redação Vivendo do Ócio lança webclipe de Eu Gastei

