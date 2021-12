Vivendo do Ócio lança campanha online

Os baianos do grupo Vivendo do Ócio lançaram uma campanha online para conseguir um investimento coletivo. O objetivo é angariar verbas para a gravação do seu novo álbum, Selva Mundo. Três anos depois do lançamento do último trabalho, O Pensamento é Um Imã, os músicos optaram pela independência.

O novo disco tem produção assinada por Fernando Sanchez e Curumin. Selva Mundo será gravado durante 15 dias e terá dez faixas. O financiamento segue até o dia 1º de julho e visa obter o valor mínimo de R$ 53 mil para a gravação do disco. Mais informações sobre doações no site www.kickante.com.br/campanhas

