Vivendo do Ócio anuncia turnê pelo Nordeste

A banda Vivendo do Ócio iniciará, a partir do dia 26 de abril, uma turnê pelo Nordeste para apresentar seu novo álbum, batizado de "O Pensamento é um Ímã", lançado no início de fevereiro deste ano.

No dia 26, Mossoró, no Rio Grande do Norte, recebe a banda. Já no dia 27, a apresentação acontecerá em Fortaleza, no Ceará. No dia 28, os shows serão em Natal, também no Rio Grande do Norte, e Recife, em Pernambuco. Fechando a turnê, o grupo se apresenta nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, ambas na Paraíba.

"O Pensamento é um Ímã" reúne 11 faixas surgidas de um ócio produtivo que, em parceria com músicos amigos, homenageiam a Bahia e as esquinas de Salvador.

Na faixa de trabalho, "Nostalgia", Pitty e Martin, do duo Agridoce, participam dos vocais e duelo de guitarras em composição feita pela banda em parceria com Pablo Dominguez.

Assista ao clipe da faixa "Silas", que integra "O Pensamento é um Ímã" :

