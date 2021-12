Viúva de Chico Anysio lamenta: "A dor é dilacerante"

A empresária Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, falou pela primeira vez sobre a dor que está sentido ao perder o marido. No início da manhã deste sábado (24), poucas horas antes do início do velório no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, ela usou o seu perfil no Twitter para lamentar a perda: "A dor é dilacerante".

Malga já havia se pronunciado pelo microblog nesta sexta. "Aproximadamente às 15h de hoje, os refletores do céu foram ligados... o show de Chico Anysio estava para começar. A plateia??? Os anjos, aplaudindo de pé".

Chico Anysio morreu aos 80 anos, no início da tarde desta sexta-feira. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio, desde dezembro do ano passado por conta de uma hemorragia digestiva. O humorista morreu após uma parada cardiorrespiratória, causada por falência múltipla dos órgãos, decorrente de choque séptico causado por infecção pulmonar.

Ao longo da carreira, Chico criou 209 personagens de muito sucesso, entre eles o Professor Raimundo, Alberto Roberto, o Azambuja, Coalhada, Painho e Nazareno. Além de humorista brilhante, Chico era escritor, poeta, compositor, ator, radialista, diretor, comentarista esportivo e artista plástico.

Como compositor, gravou mais de 20 discos, ganhou dois discos de ouro e teve músicas interpretadas por Dolores Duran e Alcione. Em sua carreira de escritor, editou 21 livros, vendeu mais de 1 milhão e meio de exemplares e escreveu dezenas de roteiros para os cinemas brasileiro e americano. Dirigiu dezenas de programas de TV e peças de teatro. Foi comentarista esportivo, repórter de campo e comentou jogos da Seleção Brasileira na Rede Globo ao lado de Pelé. Em 1984, decidiu investir na carreira de pintor e já participou de várias exposições no Brasil e no exterior. Em 2009, Chico foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural, a mais alta comenda do governo brasileiro na área.



Chico Anysio se casou seis vezes e teve oito filhos, sendo um adotivo. Ele deixa a mulher Malga di Paula e os filhos Lug de Paula, Nizo Neto, Rico Rondelli, André Lucas, Cícero Chaves, Bruno Mazzeo, Rodrigo e Vitória.





