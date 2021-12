Vitorino Campos traz debate sobre gênero no verão 2016

As discussões sobre gênero já são velhas conhecidas do mundo da moda. O estilista francês Jean Paul Gaultier, por exemplo, já provocava burburinhos na cena com as suas coleções andróginas nos idos das décadas de 1980 e 1990.

No entanto, os recentes desfiles de marcas internacionais, como Gucci, Prada e J.W. Anderson, apostaram mais intensamente nos debates sobre as fronteiras entre o masculino e feminino no vestuário.

No Brasil, o estilista Vitorino Campos foi um dos criadores que investiram nas atuais discussões. No seu desfile durante a edição verão 2016 do São Paulo Fashion Week, ele apresentou cortes e roupas que propõem uma maior fluidez entre os gêneros.



Inspirado pelo encontro entre o estilo punk da cantora norte-americana Patti Smith e as imagens do fotógrafo Robert Mapplethorpe, Vitorino apresentou roupas delicadas e que não expunham com obviedade as fronteiras.

Ele conta que a sua coleção verão 2016 traz a perspectiva da mulher dos tempos atuais e sua liberdade de expressão em distintas formas e frequências.

"A minha última coleção traz esse romance e fusão entre os polos masculino e feminino. Um lugar em que os gêneros se tornam uma coisa única", afirma o baiano, que acaba de se mudar para o Rio de Janeiro, onde ficará mais próximo do núcleo da Animale, marca da qual assumiu o posto de estilista no ano passado.

O designer afirma que considera evolutivo o processo de democracia no vestuário e intercâmbio entre os armários de homens e mulheres.

"Passa a existir uma cumplicidade natural no vestir. É um movimento que vem acontecendo de maneira cada vez mais forte", opina.

Detalhes fashion

Vitorino Campos ressalta que buscou transpor o conceito de uma maneira despretensiosa. Segundo ele, o trabalho foi tomando forma aos poucos. "Nós buscamos materializar nossa proposta de um jeito leve, arejado e fresco. A intenção não é chocar", destaca.

Ele detalha que a cartela de cores da coleção passeia, principalmente, por tons como rosa, azul e preto. As peças, como camisas com toque de alfaiataria, calças amplas e saias, foram confeccionadas, basicamente, em algodão e seda.



O toque de feminilidade das roupas ganha corpo no uso das rendas e dos bordados feitos à mão por um estudante da tradicional escola francesa Lesage. Já os sapatos artesanais e mais baixos são uma boa referência ao masculino.

"O styling do desfile foi assinado por Michael Vendola, que colocou de forma inteligente o tom de estilo das ruas na passarela", esclarece.

O modelo Goan Fragoso integrou o casting composto por mulheres e deixou ainda mais acentuados os debates sobre androginia e gêneros.

"Quando algo me toca é porque já estou sentindo isso no cotidiano. Não é uma coisa que vem do nada", pontua.

O designer baiano anunciou que vai parar de produzir roupas com fins comerciais durante um ano. O objetivo é reestruturar a sua marca. No entanto, os desfiles no São Paulo Fashion Week continuam.

