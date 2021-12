Vitorino Campos consolida sua marca no mundo da moda

O estilista Vitorino Campos, de apenas 26 anos, cravou seu nome definitivamente no mercado fashion brasileiro. Pela segunda vez este ano, o baiano levou suas criações para o São Paulo Fashion Week, um dos mais importantes eventos de moda do mundo.

Campos diz que, apesar do pouco tempo que teve para preparar a coleção de inverno 2013 (menos de dois meses), apresentada na última quarta-feira, 31, o resultado superou suas expectativas. "Estou muito satisfeito com a reação do público, da mídia, dos especialistas e, especialmente do mercado".

A sala do desfile ficou lotada de gente curiosa para ver o que o estilista traria para o inverno. Dentre as celebridades estavam as modelos Carol Ribeiro e Carol Trentini, que não tiraram os olhos da passarela.

Os 23 looks monocromáticos encantaram a jornalista de moda Lilian Pace, que declarou: "O minimalismo do estilista continua perfeccionista e precioso, as peças continuam desejáveis".

O estilista chegou na sexta, 1º, em Salvador. Na próxima semana retorna à capital paulista para montar o showroom no Hotel Unique, de 12 a 16 de novembro.

