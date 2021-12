Virgínia Rodrigues: Lírica, popular e intimista

Depois de um intervalo de quatro anos, preenchido com turnês internacionais e vários shows pelo Brasil, a cantora Virgínia Rodrigues está de volta ao mercado fonográfico. Desta vez com o álbum Recomeço, lançado pela Biscoito Fino, que traz canções com as quais a artista mantém uma relação afetiva. “Queria fazer um disco que falasse de amor e fui pegando canções que minha mãe ouvia quando era criança, como Boa Noite, Amor, gravada por Francisco Alves, que é do ano que minha mãe nasceu. Peguei também Canção de Amor [de Elano de Paula e Chocolate], que meu pai cantava muito, e algumas coisas que eu já cantava, como Todo Sentimento”.

O lançamento do novo álbum acontece em Salvador no próximo dia 13, às 21 horas, na sala principal do Teatro Castro Alves. “Tem bastante tempo que não faço um show de lançamento na Bahia. O disco anterior, Mares Profundos, por exemplo, não lancei na Bahia”.

A cantora, que está no elenco da badalada série Ó Paí, Ó, acredita que a platéia que a prestigia é a que já acompanha há algum tempo o seu trabalho. “Sou aquela cantora que tem um público fiel que gosta muito do trabalho e vai ver, que leva muito tempo sem me ver no Brasil e vai quando tem show meu por aqui. Fiz uma temporada agora no Rio de Janeiro, no Teatro Rival, e foram 3 dias de casa lotada, então o público que tenho no Brasil é sempre caloroso porque é o que gosta de mim e vai me ver de qualquer jeito”.



DESAFIO – Virgínia, que excursionou pela Alemanha, Áustria, Espanha, Inglaterra, Suíça e Holanda, antes de entrar novamente em estúdio, diz que o formato do novo álbum tem a ver com uma vontade antiga de experimentar uma nova estética. “Sempre quis fazer um disco só com voz e piano, mudar a sonoridade. A vida é feita de desafios, meus discos todos são sempre com muita corda e muito sopro, esse quis fazer com uma sonoridade diferente”, explica.



Acompanhada pelo pianista Cristóvão Bastos, ela registrou as 11 canções do CD em 30 dias. “Eu já vinha namorando o Cristóvão há algum tempo, já conhecia outros trabalhos dele, com a Nana Caymmi, e desde a música Todo Sentimento, que é dele e do Chico Buarque”, conta Virgínia sobre a estréia na gravadora carioca. “Conversamos com a Olivia [Hime], falamos da possibilidade de lançar um disco pela Biscoito Fino, falei que queria fazer um disco de voz e piano e ela gostou da idéia”, explica.



Recomeço ainda contempla canções consagradas como Beatriz (Edu Lobo e Chico Buarque) e Por Toda a Minha Vida (Tom Jobim e Vinicius de Moraes), entre raras delicadezas, a exemplo de Porto de Araújo (Guinga e Paulo César Pinheiro).



SINGULAR – O estilo camerístico da voz que remete às grandes cantoras negras norte-americanas confere singularidade à interpretação de Virgínia “Minha referência é a música popular brasileira, mas eu não uso essa palavra. As pessoas quando falam em referência é para falar sobre quem você copia e eu não gosto de copiar ninguém. Então, quando as pessoas me perguntam sobre referência, costumo dizer que minha referência sou eu mesma e a música popular brasileira”, sentencia.



Agora, para aprofundar a formação musical basicamente radiofônica, Virgínia se dedica a escutar com mais critério o que já conhecia. “Tive muito pouco acesso a disco, então, agora, estou aproveitando para ouvir as coisas que eu ouvia no rádio”.



Quanto à experiência de tocar para platéias brasileiras e estrangeiras, admite: “Aqui no Brasil as pessoas não têm a cultura de ir assistir a um artista para conhecer o trabalho. Lá fora é diferente, as pessoas vão para saber se você é bom ou não. Interessante é que meu publico lá fora não é brasileiro, é o povo da terra. Nos EUA muita gente me conhece, raramente são brasileiros”.

adblock ativo