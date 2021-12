Virgínia Rodrigues apresenta show acústico em Salvador

>> Clique aqui e confira toda a programação musical da cidade

Virgínia Rodrigues apresentará em Salvador, nos dias 30 e 31 de julho, a versão acústica do show “Recomeço”, o mesmo formato voz e violão que mostrou em turnê pela Europa e Estados Unidos. A cantora será acompanhada pelo violonista baiano Alex Mesquita, que também já tocou com outros músicos baianos, a exemplo de Carlinhos Brown, Margareth Meneses e J. Velloso.

No show, que será realizado no Cine Teatro SESC Casa do Comércio, a artista interpretará faixas do álbum lançado pela gravadora Biscoito Fino. No repertório estão “Beatriz”, composta por Chico Buarque em parceira com Edu Lobo, “Por Toda a Minha Vida”, de Tom Jobim e Vinícius de Morais, e “A Noite do Meu Bem”, de Dolores Duran, dentre outras.



Músicas de CDs mais antigos – Sol Negro (1998), Nós (2000) e Mares profundos (2004) – também farão parte da apresentação.

História – Virgínia Rodrigues já foi lavadeira, diarista, manicure, cozinheira e começou a se interessar por música, especialmente a Música Popular Brasileira (MPB), quando passou a fazer parte de corais em igrejas católicas e pentecostais da capital baiana.

Há dois anos sem pisar nos palcos da cidade onde nasceu, assume estar ansiosa para reencontrar o público de Salvador. Em nota oficial, diz que está na expectativa para rever o público.



“É sempre maravilhoso me apresentar na minha terra natal. Espero que as pessoas compareçam e gostem dos shows, pois estão sendo preparados com muito carinho”.

Virgínia Rodrigues no show Recomeço

Quando: Dias 30 e 31 de julho, às 21 horas

Onde: Cine Teatro SESC – Casa do Comércio.

Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na bilheteria do SESC e na Ticketmix.

