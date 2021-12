Vírginia Luz apresenta novas canções em show no Teatro Sesi

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

A cantora e compositora baiana Virgínia Luz faz show no dia 3 de fevereiro, a partir das 20 horas, no Teatro Sesi, no Rio Vermelho. No palco, a artista apresentará novas músicas autorais, como “Frágil”, “Bate Forte Coração” e “Água e Ventania”, além das releituras de canções de autores consagrados da música popular brasileira, a exemplo de Noel Rosa e Wilson Simonal.

