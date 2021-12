Violonista Juarez Moreira faz show em Salvador

O violonista Juarez Moreira, um dos mais aclamados pela crítica internacional, chega a Salvador para se apresentar na quinta-feira, 15, às 20h30, no palco do Café-Teatro Rubi, no Sheraton da Bahia.

Quem completa o trio são os músicos, e parceiros, Esdra Expedito "Neném" (bateria) e Kiko Mitre (contrabaixo). Neste show, Juarez conta ainda com a participação especial do trompetista alagoano Joatan Nascimento.

No repertório, músicas autorais, clássicos da música popular brasileira, composições de Tom Jobim, Luiz Eça e standards de jazz. Os ingressos são vendidos no local e custam R$ 40.

