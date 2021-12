Violência nórdica aparece nos livros e filmes policiais noir

Paraísos da ordem e da prosperidade social-democrata, os países nórdicos tem mostrado uma faceta cultural inusitada nos últimos anos: é o nordic noir (noir nórdico), afiada vertente da literatura policial contemporânea, que tem em Stieg Larsson (Trilogia Millenium) e Jo Nesbø seus autores mais famosos.

O sueco Larsson (1954-2004) é mais conhecido no Brasil, graças ao sucesso da trilogia citada, iniciada com o best-seller Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Ele é tão cultuado que não só toda a trilogia já foi adaptada para o cinema sueco (disponível em DVD no Brasil), quanto refilmada em Hollywood, com Daniel Craig (o 007 atual) no papel principal.

Já o norueguês Nesbø despontou como outro favorito - é até mesmo apontado como o "novo Larsson" -, graças a livros como Garganta Vermelha, A Estrela do Diabo, O Redentor e Headhunters - este último chegou simultaneamente nas livrarias e locadoras brasileiras: o livro e o filme em DVD.

Narrativa brilhante e de tirar o fôlego do leitor, Headhunters é uma paulada literária na quinta marcha: sem metáforas (característica comum do nordic noir), acelerada, hitchcockiana em sua forma de envolver um homem supostamente comum em uma teia conspiratória insuspeita, imprevista.

O personagem principal é Roger Brown, o melhor headhunter de Oslo - aqueles profissionais que recrutam altos executivos para grandes corporações. Brown, que tem problemas de auto estima devido a sua baixa estatura (1,68m) para a média nórdica, é, aparentemente, um sujeito muito bem sucedido.

Casado com uma mulher deslumbrante (e bem mais alta do que ele), mora em uma mansão projetada nos anos 1920 por um arquiteto modernista. Diana, a esposa, é dona de uma badalada galeria de arte, comprada por ele. E aí começa a parte escura da história.

Através de informações fornecidas (inadvertidamente) por Diana, Brown invade casas de ricaços locais para lhes roubar quadros valiosos, os quais, com a ajuda de um cúmplice, consegue desovar no mercado negro - e só assim ele consegue manter o altíssimo padrão de vida que adotou para si.

Por mais inverossímil que possa parecer, os detalhes de como toda esta ação é executada é esmiuçada de forma bem convincente por Nesbø.

Ponto de virada - Tudo corria bem neste esquema para Brown, até o dia em que sua esposa o apresenta a um certo Clas Greve. Ex-oficial do exército, o parrudo Greve é um alvo-duplo para o ambicioso headhunter: não só ele é o candidato perfeito para um alto cargo em uma empresa de tecnologia de vigilância, mas também, disse-lhe Diana, ele tem um quadro do pintor flamengo Rubens (1577-1640) dando sopa em seu apartamento.

Claro que Brown resolve furtar a obra. Contar além daqui é estragar as muitas surpresas reservadas ao leitor. Basta dizer que, a partir deste roubo, Brown cai em uma espiral descendente de violência e brutalidade dignas de um filme de Tarantino.



Que aliás, deve ter gostado da sua adaptação para o cinema. O filme norueguês Headhunters (Hodejegerne, 2011) de Morten Tyldum - já cotada para refilmagem em Hollywood - é fidelíssima ao livro: tanto na trama quanto em seu clima sombrio e violento.

Disponível em DVD, é excelente pedida de suspense também para quem já leu o livro.

Assista o trailer legendado do filme Headhunters:

Chico Castro Jr. Violência nórdica aparece nos livros e filmes policiais noir

