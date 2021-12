Vingança, Vingança, Vingança!!! retoma apresentações em Salvador

>> Clique aqui e veja a programação das peças em cartaz







O espetáculo “Vingança, Vingança, Vingança!!!” está de volta aos palcos baianos após um recesso de cinco anos. Completando dez anos de criação, reestreia nesta sexta-feira, 1º de outubro, no Teatro Jorge Amado, no bairro da Pituba. As apresentações serão realizadas sempre às sextas-feiras e aos sábados, às 22h, até o dia 20 de novembro, data do encerramento.







“Vingança, Vingança, Vingança!!!” retoma as apresentações com novos figurinos e cenário, mas mantém os mesmos atores da temporada inicial. O elenco da comédia, dirigida por Fernanda Paquelet, é formado por Bubba de Campos, Paula Hazin e Claudio Simões, que também é responsável pela direção e pelo texto.









