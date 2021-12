A banda Vingadora lançou na noite desta quinta-feira, 25, seu clipe da atual canção de trabalho "Me Deixa Louca". O vídeo que já está disponível no canal oficial da banda no YouTube traz a história vivida por um casal que se conheceu em um parque de diversões, e explora cenários reais do local.

A vocalista Tays Reis aparece dançando em vários ambientes. Sob direção de Bruno Fioravanti a gravação que aconteceu em Brasília contou com equipamentos de última geração. Confira:

Da redação Vingadora lança clipe da canção Me Deixa Louca; confira

