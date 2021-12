A banda Vingadora ainda colhe os frutos do sucesso no Carnaval. A banda, comandada por Tays Reis concorre a Melhor Clipe TVZ no Prêmio Multishow 2016 com o clipe "Paredão Metralhadora". A produção audiovisual que ultrapassou 170 milhões de visualizações no Youtube foi eleita a música do Carnaval está diputa com "Bang" de Anita, "Porque Eu Sinto Falta" de Lexa e "Essa é a Hora" de Mc Marcelly.

A votação dessa primeira fase será finalizada na próxima sexta-feira, 26, e conta com a votação popular que está sendo realizada através de hashtags no Twitter. "Estou muito feliz em ser uma das indicadas deste prêmio do Multishow. Estamos contado com o apoio dos fãs e do Brasil inteiro que curtiu bastante a nossa proposta", comemorou, em nota, Tays.

Da redação Vingadora disputa prêmio nacional com Anitta e Lexa

