VIII Semana do Artesão acontece no Largo do Campo Grande até domingo

A VIII Semana do Artesão, que deu início ao Festival da Cidade, movimenta o Largo do Campo Grande, nesta sexta-feira, 22, das 10h às 21h, em Salvador. O evento segue até domingo, 24.

A iniciativa, organizada pela Associação dos Artesãos da Bahia (Adaba), apresenta estandes com peças artesanais feitas com tecido, cerâmica, couro, madeira, reciclagens, utensílios e utilitários, bijuterias, pinturas, esculturas, antiquários, plantas e flores.

Além do espaço de artesanato, foi montada uma praça de alimentação com opções de quitutes artesanais, inclusive de alimentos da culinária vegana.

A Semana do Artesão foi criada em 2012 com o objetivo de homenagear a categoria pela passagem do dia, comemorado sempre em 19 de março pela Igreja Católica como Dia de São José, que era carpinteiro.

adblock ativo