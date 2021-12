VII Festival da Cultura Japonesa termina neste domingo

Quem se interessa por costumes orientais tem a oportunidade de participar do VII Festival da Cultura Japonesa que ocorre até este domingo, das 10h às 22h, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), em Piatã. Os ingressos custam R$ 14 e R$ 7 e podem ser comprados no local do evento que deve atrair 35 mil visitantes.

O principal atrativo da edição deste ano são as apresentações inéditas, como a do mágico Mario Kamia - protagonista de truques de ilusionismo, como aparição de aeronaves comerciais e desaparição de caminhões de até 6 toneladas - e o show do grupo Kaito Shamidaiko, que mistura instrumentos musicais tradicionais do Japão com a música ocidental.

A comemoração dos 15 anos de carreira do cantor sertanejo Joe Hirata, conhecido em todo o País, também deve atrair várias pessoas, segundo Roberto Mizushima, presidente do evento. Espaços específicos para crianças, jovens e idosos, com atividades relativas a cada faixa etária, são um outro diferencial.

O festival é uma ampliação do Bon Odori, festividade popular no Japão, cujo objetivo é agradecer aos antepassados as boas graças da prosperidade, saúde e colheita. A tradição foi mantida pelos imigrantes no Brasil e lançada oficialmente pela Associação Cultural Nipo-Brasileira de Salvador, em 1992. A Bahia é a terceira comunidade japonesa do Brasil, que agrega cerca de 80 mil descendentes.

"Bon Odori é o mesmo que o Dia de Finados daqui. Mas nós comemoramos esse dia com alegria, pois acreditamos que os espíritos visitam nossas famílias uma vez por ano", explica Roberto.

Para a estudante Aline Portugal, 18 anos, que estuda o idioma do país há 4 anos, o evento possibilita o contato com uma cultura diferente. "Vir ao festival é como visitar o Japão sem sair da cidade".

Símbolos

O espaço conta com 16 restaurantes, 32 estandes de produtos e apresentação de sete artes marciais. O local é decorado com iluminação típicas, bonsais e ikebanas.

As ikebanas - arranjos florais - são o tema do evento. "Elas representam espiritualidade, harmonia, equilíbrio e respeito ao ambiente", explicou a coordenadora cultural, Ângela Tahara, especialista na arte.

