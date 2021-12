Videoclipe de primeiro single de álbum póstumo de Michael Jackson é lançado

O videoclipe de "Hold My Hand", o primeiro single do álbum póstumo de Michael Jackson, estreou nesta sexta-feira no site oficial do artista.





Assista ao videoclipe de "Hold My Hand":





A canção, gravada em 2007 e que vazou em 2008 quando ainda estava por terminar, havia sido escolhida pelo próprio rei do pop para abrir seu próximo projeto, segundo uma nota manuscrita deixada por Jackson.



Recentemente, Akon se encarregou de terminar o single, que estreou nas rádios em novembro.



O álbum "Michael" chegará ao mercado no dia 14 de dezembro, composto por dez faixas, entre as quais "Monster" e "(I Can't Make It) Another Day", duetos com 50 Cent e Lenny Kravitz, respectivamente, além de "Hold My Hand".



"Michael" será o primeiro álbum com canções inéditas do rei do pop em nove anos. Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009 em decorrência de uma intoxicação por remédios.





