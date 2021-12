Vídeo exibe projeto de novo Teatro Castro Alves

O Governo da Bahia divulgou, nesta terça-feira, 22, um vídeo em 3D do projeto do novo Teatro Castro Alves (TCA). No vídeo é possível ver uma amostra de como vão ficar espaços como a Concha Acústica e a sala principal do teatro, além de novidades como uma sala de cinema de arte e o novo estacionamento que contará com 306 vagas.

Dividido em duas etapas, as obras de modernização do espaço contam com uma grande modificação estrutural. A primeira fase da obra - orçada em R$ 80 milhões e custeada pelo governo estadual - teve início com a requalificação da Concha Acústica, que vai ganhar novos acessos, bares, camarotes e uma passarela técnica. Iniciada em dezembro de 2013, a nova concha deve entrar em funcionamento até março de 2016.

Na segunda etapa, a Sala Principal receberá atualização tecnológica, assim como a Sala do Coro e a Sala de Ensaios do Balé do TCA. O início da obra, no entanto, aguarda a capitalização de recursos financeiros que devem ser adquiridos por meio da Lei Rouanet.

As obras são executadas pela empresa baiana Axxo Construtora, vencedora da licitação promovida pela Superintendência de Construções Administrativas da Bahia (SUCAB) / Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Assista ao vídeo do novo TCA:

Da Redação

