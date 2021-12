Vida de John Lennon será contada em nova graphic novel

A IDW Publishing anunciou durante a New York Comic Con que irá lançar uma graphic novel sobre a vida e obra de John Lennon, que teria completado 76 anos no último domingo, 9 de outubro. Lennon: The New York Years deve ser lançado na Inglaterra em maio de 2017. Ainda não há informações sobre o lançamento da publicação em outros países.

A graphic novel será baseada no livro Lennon, lançado pelo autor francês David Foenkinos em 2010. Nele, o escritor imaginou sessões de terapia no qual ele atendia a John Lennon. Eric Cobeyran, Horne e Troy Little serão os responsáveis pela adaptação.

O ex-beatle foi assassinado por Mark Chapman em dezembro de 1980 quando voltava para seu apartamento em Nova York.

adblock ativo