Victor Venas investiga caminhos da fé em exposição no Museu de Arte Sacra

O artista plástico Victor Venas mostra ao público do Museu de Arte Sacra que, com luz de laser, água, compotas de vidro, performance e investigação séria, é possível interpretar passagens bíblicas. É o que ele faz a partir desta sexta-feira, 16, às 19h30, com a exposição Luz – Transfigurações, Poéticas do Sagrado.

O sacro sempre foi um tema recorrente na trajetória do artista, formado na Escola de Belas Artes da Ufba na década passada. "Antes havia trabalhado a mitologia, com deuses da Grécia e orixás afros", contabiliza.

Victor, que na certidão é Genilson Conceição da Silva, conclui com a exposição o mestrado em artes visuais pela Eba. Orientadora da pesquisa do artista, Maria Celeste Wanner explica que o aluno apresenta uma abordagem contemporânea de temas sacros por meio do viés mito-poético, propondo "reflexões sobre a nossa relação com o Cosmos, com o Outro e com Nós mesmos a partir de elementos recorrentes nas mais variadas culturas".

O que o artista faz é solidificar em arte três passagens da Bíblia, buscando a transcendência, sem fazer uso de tradução literal ou peças ilustrativas, mas com signos emprestados.

|Serviço|

O quê: Luz – Transfigurações, Poéticas do Sagrado

Onde: Museu de Arte Sacra (Centro Histórico)

Quando: a partir desta sexta-feira, 16, até o dia 31

Quanto: entrada franca

